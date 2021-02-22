滙豐控股（005）將於周二（23日）公佈業績，英國《金融時報》引述消息人士指，該行屆時會宣佈退出美國消費銀行業務，認為深陷困境的部門難以逆轉，並制定「重返亞洲（Pivot to Asia）」策略，數名高層將由倫敦調回香港。滙豐對報道不予置評。

滙豐美國零售銀行業務涉及150間分行，退出標誌着該行40年來在美經營的終結。據報，滙豐一位知名高層透露，滙豐計劃擴張中國和其他快速增長的市場，包括新加坡和印度，並正為將來在新加坡進行一筆收購奠定基礎，但業績日暫不公佈詳情。

有傳遷往香港的高層，包括環球銀行及資本市場聯席主管Greg Guyett、財富管理及個人銀行業務全球行政總裁Nuno Matos及全球商業銀行業務行政總裁Barry O’Byrne，一旦調遷屬實，意味着2019年為滙豐進賬多達95%收入的部門，將集中在香港。

近年匯豐一直捲入政治紛爭中，包括在2016年底被批「出賣華為」，配合美國司法部調查華為，使高管孟晚舟被捕；又被中方批評在《港區國安法》立法上，遲遲未表態。該行隨後表示支持立法並凍結民主派人士戶口，特首林鄭月娥亦公開稱，非常樂見滙豐在香港做大做強。

報道引述一名滙豐高層直言，滙豐主席杜嘉祺（Mark Tucker）目前80%處理政治問題，只得20%用以處理公司業務，形容「中國人有潛力摧毀他們。（The Chinese have the potential to destroy them.）」

早於去年2月，滙豐在美國和歐洲裁員3.5萬人，釋放1,000億美元風險加權資產，轉投增長更快的亞洲和中東地區。

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