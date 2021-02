滙豐控股(005)將於周二(23日)公佈業績,英國《金融時報》引述消息人士指,該行屆時會宣佈退出美國消費銀行業務,認為深陷困境的部門難以逆轉,並制定「重返亞洲(Pivot to Asia)」策略,數名高層將由倫敦調回香港。滙豐對報道不予置評。

滙豐美國零售銀行業務涉及150間分行,退出標誌着該行40年來在美經營的終結。據報,滙豐一位知名高層透露,滙豐計劃擴張中國和其他快速增長的市場,包括新加坡和印度,並正為將來在新加坡進行一筆收購奠定基礎,但業績日暫不公佈詳情。

有傳遷往香港的高層,包括環球銀行及資本市場聯席主管Greg Guyett、財富管理及個人銀行業務全球行政總裁Nuno Matos及全球商業銀行業務行政總裁Barry O’Byrne,一旦調遷屬實,意味着2019年為滙豐進賬多達95%收入的部門,將集中在香港。

近年匯豐一直捲入政治紛爭中,包括在2016年底被批「出賣華為」,配合美國司法部調查華為,使高管孟晚舟被捕;又被中方批評在《港區國安法》立法上,遲遲未表態。該行隨後表示支持立法並凍結民主派人士戶口,特首林鄭月娥亦公開稱,非常樂見滙豐在香港做大做強。

報道引述一名滙豐高層直言,滙豐主席杜嘉祺(Mark Tucker)目前80%處理政治問題,只得20%用以處理公司業務,形容「中國人有潛力摧毀他們。(The Chinese have the potential to destroy them.)」

早於去年2月,滙豐在美國和歐洲裁員3.5萬人,釋放1,000億美元風險加權資產,轉投增長更快的亞洲和中東地區。

