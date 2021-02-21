電動車龍頭Tesla（美：TSLA）越炒越有，一度衝破900美元大關的背後，全球亦爭相加入戰團。港股通上周四復市，在汽車及零部件板塊上，市值超過50億元的股份，哪隻將是北水首選？

中港電動車概念股經過一輪熱炒後，內地官媒早前介入降溫，指要警惕新能源汽車「浮誇炒作風」，行業屢屢出現不實宣傳、安全事故，值得引起高度重視。

根據港交所顯示中國証券登記結算公司（中央結算系統參與者編號: A00003及A00004）的合計持股量來看，由年初至上周四，港股通南向資金逐步撤出相關汽車股，減持最多的是贛鋒鋰業（1772）及廣汽集團（2238），前者北水持股佔總股本，下跌超過10個百分點，最新持股收窄至43%；後者亦大跌逾8個百分點，最新持約16%。

值得留意，廣汽曾指將量產石墨烯電動車電池，單日股價隨即抽升一成，後來被質疑技術誇大，該企澄清「1000公里」、「8分鐘快充」屬兩種電池後，股價應聲急挫8%。事件為官方批評業界重「噱頭」的劣行，增添一個反面教材。

即使是龍頭股，諸如比亞迪（1211）、吉利汽車（175）及長城汽車（2333）亦遭拋棄，當中以比亞迪影響較小，最新北水持股4%，僅微跌1.45個百分點；股價至今累漲近25%，跑贏其餘兩隻股。

北水明顯轉投汽車零部件股，福耀玻璃（3606）及耐世特（1316）獲持續增股。福耀最新持股27%，升9個百分點，為整個版塊中增幅最勁股份；股價年內已累漲四成。至於耐世特，北水最新持股5%，以升3個百分點居次，股價已漲五成。

專家：順炒風上股份未必有新資金 須判斷車廠「堅定流」

正榮金融業務部副總裁郭家耀指，暫時該板塊「要透透氣」，因電動車產量提升難言短時間做到，需時至少五年，能否實現目標仍待觀察，惟相關股價已上升不少，故看法趨審慎。他分析，北水偏好零部件股份，因不論有否新車推出，投產亦有需求，「比起純炒新能源汽車，相對風險低。」

銀河證券業務發展董事羅尚沛則相信，受惠內地政策推動下，電動車今年會再炒起，但要視乎企業業務表現。「真喺做電動車嘅，好似比亞迪個勢都OK，股價跌落嚟但唔係多。舊年出好多渾水摸魚嘅股，嚟緊只會炒真喺有做電動車出來嘅公司。」

羅尚沛續稱，隨着中國電動車市場成形，能成功量產電動車的公司，肯定有商機，但「要分清楚堅定流。」至於福耀玻璃、耐世特等，他表示股價曾隨炒風上漲，但新一年未必有新資金，不宜心急入市。

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