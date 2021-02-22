首批新冠疫苗抵港，再有保險公司及企業推出相關疫苗保障。蘇黎世保險宣佈即日起至3月31日，成功投保指定保險產品之客戶，無需額外登記即免費獲享一年「新冠病毒」疫苗保障，除投保人外，最多六名同住家庭成員可同時受惠。

該保障適用於香港醫院、醫生診所或香港境內其他場地接種獲香港政府認可並由註冊醫生處方的新冠疫苗，為投保人及家庭成員於接種疫苗後30日內直接因疫苗引起不良反應，並需要即時住院治療提供8,000元一次性住院津貼，若接種最後一劑疫苗後三個月內在港確診並需住院，則可獲得2萬元津貼；若於接種後30日內出現不良反應而不幸離世，或接種最後一劑疫苗後3個月內確診而身故，恩恤金均為20萬元。

另外，眾安國際早前宣佈設立「ZA抗疫保障金」，為ZA Fam會員提供疫苗副作用保障，凡持有有效香港身份證的香港居民均可免費參加計劃 。

若會員在接種疫苗後14天內因副作用而入院治療，將可獲提供每日800港元現金援助，上限10日；一旦不幸因疫苗副作用而身故，計劃會為其提供20 萬的身故恩恤金。該保障金有效期至今年6月30 日，並以先到先得的形式向合資格申請人發放。

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