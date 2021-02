【財經專訪】港交所(388)委任首位外籍行政總裁歐冠昇(Nicolas Aguzin),外界對不諳普通話的洋人掌帥及公佈仍待證監會批准,質疑聲音一直未停。擔任港交所獨立非執董12年的資深銀行家陳子政對本報表示,在當前複雜國際地緣環境下,港版國安法通過後外界又有種種詮釋之際,「好多國際投資者對香港能否保持真正國際化、公平獨立嘅金融中心有疑問」,委任一位資歷超班、既熟悉歐美市場溝通,而又不是揸綠卡的非華籍舵手,「畀一個信心外國投資者」,證明香港國際金融中心運作不變,「呢個時候係特別緊要」。記者:劉美儀

陳子政強調絕非貶低中國重要性,相反內地市場至為關鍵,但中港多年間已建立互聯互通機制,雙方連繫緊密合作恒常,而港交所主席史美倫、董事會及管理團隊,有足夠人脈經驗與內地保持溝通合作,「唔會因為CEO一個人唔識中文而反艇」。

人選外洩 硬着頭皮公佈

北水流入固然是港股引擎,他指歐美基金及大型機構投資者亦不可輕忽,「(委任外籍舵手)係經過深思熟慮」;面對內地龐大融資需求及境外投資者胃納,港交所作為中介平台要雨露均霑兩邊受惠。

是次行政總裁委任須待證監會(SFC)批准才生效,與前兩任公佈時已獲核准有別。有評論形容港交所「先斬後奏」、「霸王硬上弓」,甚至破壞與證監會關係,委任能否獲批亦存疑。

陳子政回應,程序上港交所當然明白委任須經證監會批准,但今次公佈「係迫不得已兩害取其輕」做法,雖因消息外洩並不理想,但有關處理已在徵詢法律意見並符合上市規則下,「董事會嘅一致決定(發公告)」。他認為人事任命屬股價敏感資料,「no comment」非妥善答案,持續迴避只會引來更多揣測,「否認更加係講大話」,故董事會在消息外洩後開了數小時會議,硬着頭皮作出最合乎情理決定。

被問及委任倘不獲通過如何收科,他重申不能越俎代庖替證監會回應,但不忘補充若然發生,市場震盪必大,對香港國際金融中心形象亦很大打擊,「梗係唔希望會發生,但我哋絕冇意思施壓,係百分百尊重SFC,they have their job to do(各司各職)」。

否認歐冠昇是過渡人物

現年52歲的歐冠昇為阿根廷人,持克羅地亞護照,任命若獲准年期為3年。有市場人士猜測,老外舵手或屬過渡性人選。陳子政否認歐是過渡人物,稱二人認識,形容對方是「超班」(overqualified)人選,比李小加入港交所前在摩根大通職級「高一、兩級」,行內人皆知歐有份量,正因其在國際層面有說服力,既熟悉歐美又不是揸美國護照,以免在當前中美磨擦下碰觸敏感地帶,要符合如此多條件,「咁嘅人選係好難搵」,雙方亦投入承諾。

在港交所CEO跑馬仔甄選中,外電曾報道英國出生、高盛亞洲前高層及現任加拿大養老基金投資公司總裁兼首席執行官馬勤(Mark Machin),亦是熱門人選,馬在區內工作逾20年熟悉香港,行內外知名度高且有國際視野。對於其他傳聞人選及是否國籍不獲考慮,陳子政拒作評論。