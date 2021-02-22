I.T.（999）去年底公佈，大股東沈嘉偉及私募基金CVC，提出每股3元提私有化，涉約13.06億元。最新，據貸款資訊平台FinMonster資料顯示，沈嘉偉及CVC正發起20億元，5年期銀團貸款，法巴及渣打為牽頭行及賬簿管理人，年息率為香港銀行同業拆息（Hibor）加4.5厘。

目前有關銀團貸款尚在籌組中，FinMonster聯合創辦人鄭文耀表示，相信I.T.今次的舉動，是希望趁市道差，息率較低，可借平錢進行私有化。

據I.T去年公告，私有化建議所需現金總額，將由私募基金CVC提供資金；倘成功私有化，沈嘉偉於集團直接及間接持有股份將由63.61%減至50.65%，而CVC將持49.35%。

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