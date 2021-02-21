股市狂炒後疫情需求回升、通脹重臨，各類化工產品價格亦拾級而上，今日介紹的三江化工（2198），食正產品價格大升、盈利暴增、估值低廉三大利好，股價近日旗形整固後，蓄勢向上突破，現價計預測股息率隨時達10厘，可說是進可攻、退可守之選。

2020中期業績顯示，三江化工銷售佔比最高的產品依次為聚丙烯、環氧乙烷及乙二醇，分別佔收入35%、32%及11%，其中聚丙烯價格由去年3月「疫情底」累積反彈59%，本月至今急升8%，創出2019年以來新高。另一方面，分析指環氧乙烷目前供應緊絀，短期或將漲價，利好三江短線表現。

此外，三江上月發出盈喜，預期2020年度純利達11億元（人民幣．下同），按年增幅約100%；環比去計，去年下半年純利7.26億元，較上半年大增94%，復蘇勢頭強勁。現價（3.67港元）計預測市盈率僅3.3倍，遠低於建滔化工（148）、東岳（189）等同業。

股息方面，2019年三江全年每股派息25仙，以盈利增幅1倍計，2020年派息或可達50仙，意味股息率達13.6厘。觀乎去年中期股息增幅達150%，這個目標或可達到。走勢上，股價自2月初起展開升浪，近日於3.5至3.7元整固後，有條件再展升浪。

筆者為證監會持牌人，持有三江化工財務權益。

魏力

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