中電（002）去年收入為795.9億元，按年跌7.1%；盈利為114.56億元，按年升1.45倍；每股盈利4.53元，派第四期中期股息為每股1.21元。

中電下午開市後升1.87%至73.55元。

公司指，盈利上升主要由於集團在2019年就 EnergyAustralia零售業務商譽作出重大減值令基數降低，全年運盈利上升4%至115.77億元。

期內香港的售電量為339.63億度，按年減少0.9%。社會增加採用大數據及雲端運算，帶動數據中心對電力需求持續上升。去年香港售電量因經濟活動減少而錄得溫和跌幅，但由於更多市民留家工作以及較炎熱的夏季月份，住宅用電量上升，大致抵銷了售電量的跌幅。在下半年，用電需求回升至接近正常預期水平。年內香港電力業務營運盈利上升5%至78.18億元。

而中國營運盈利為22.33億元，按年稍微下跌2%；期內位於山東省的萊蕪三期風場正式投產，使該項目的總容量提升至149兆瓦，成為集團旗下營運中最大規模的風電項目。此外，決定投資吉林省100兆瓦乾安三期風場，將成為中電在中國內地首個「平價上網」項目。未來銳意繼續擴展在中國內地 的可再生能源組合，但會以嚴選的原則評估商機。

主席米高嘉道理指，疫情重創全球經濟，但與其他行業相比，對電力這項民生必需服務的打擊則較為輕微。公司銳意在中國，尤其粤港澳大灣區進一步擴展投資。最近與長期合作夥伴南方電網聯手，投資南網能創股權投資基金。該基金的投資目標是大灣區的創新能源發展、新能源基建及智慧能源。這項投資是在區內考慮的多個初步機遇之一。

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