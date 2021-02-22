今年以來，H指上升11%，東風集團（489）則跌14%，落後於指數25個百分點，買之哉。

1）與52周低價比較，因有電動車概念，比亞迪股份（1211）狂飆6.1倍，長城汽車（2333）爆升5.5倍，吉利汽車（175）大漲1.8倍，東風只高出0.8倍。東風並非全無電動車概念，只是比重較低，起步較遲，公司2019年年報指正「加快推進新能源汽車發展」。本月初，又宣佈與佛山市政府及其他單位合作，發展氫燃料電池，亦與電動車有關。

2）2020年上半年，東風盈利30.18億元人幣，按年大跌64%。東風預先披露A股招股書（去年10月13日刊發），預告2020年賺（預測高低範圍中間落墨）106.1億元人幣，按年只跌17.5%，下半年業績復蘇之態明顯，預測PE不過5.2倍。

東風去年汽車銷量跌2.2%。公司上月中預測2021年銷量目標上升1,418%，而今年1月份已知銷量按年大增44%，已有良好開始。本欄預測今年盈利預測回增18%，至125億元人幣，EPS 1.45元人幣，預測PE 4.4倍；過去6年，最高PE 9.6倍，平均5.2倍。不計比亞迪股份（1211）的同業平均PE為11倍。

東風高息9厘

3）東風2021年預測PB 0.37倍；過去6年，最高PB 2.9倍，平均1.52倍。同業今年平均PB為1.3倍。

4）東風去年11月發出通告，指A股上市後3年內，派息比率不低於40％。今年預測EPS 1.74港元，派0.7港元以上，高息達9厘，同業中最高。

5）東風將回歸深圳創板A股市場，去年12月11日獲深交所批准，相信上市之期不遠，並為股價增添上升動力。

＊東風現價7.8元，以2021年PE 4.4倍、高息9厘條件上車，贏面大，目標價10.5元，潛在升幅35%。建行睇15.1元，瑞信睇12.8元。

同場加映：去年12月24日於1.37元薦買中冶（1618），設目標價2.15元，昨日最高2.5元，較薦買前大飆82%，大超標。斬邊留邊。

工程股與建材股有「遠親關系」，中冶大飆之後料將輪到炒北京金隅（2009）。

上月18日於1.63元薦買金隅，現價1.67元，只升2%，太落後。公司上月預告去年少赚20%，計落PE得5倍；2021年，大行平均預測其PE降至38倍。更吸引的是，2021年預測PB僅0.23倍，遠低於6年平均的0.7倍。目標價重溫：2.5元，50%利潤在後頭。華泰睇2.8元，瑞信睇2.6元。

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