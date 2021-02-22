財爺陳茂波將會在周三公佈新一份預算案，本港外向型經濟，表現好壞，與外圍因素關係好大，所以過往有一段時間，市民喜歡將財爺政績與運氣掛鈎，譬如唐英年就是被形容為「腳頭好」。陳茂波即將公佈的預算案將會是任內第五份，經濟收縮是肯定的，而連同2019年，2020年已經是連續第二年收縮，是否「腳頭」問題，留給大家自行評論。

筆者想談談新一份預算案的顏色，財爺有在網誌上解釋過，使用青綠色是代表着對未來抱希望，而事實上，在財爺過去4份預算案中，亦有使用綠色，當年是2019-2020年度，是經濟開始走下坡的一年，而當中的綠色亦較今次略為深色；2020年度使用的是棕色，好聽的是樹幹的顏色，用財爺個邏輯就是花草枯萎的顏色，在2020年本港經濟錄得6.1%負增長。

而新一份預算案選用綠色是三原色之一，大家都知另外兩隻顏色就是紅色及藍色，所以財爺在2017年度及2018年度預算案所用的顏色是更接近另一隻原色紅色的橙色，以及橙紅色。除預算案喜用三原色之外，各國護照亦都喜用三原色，中國護照是紅色；新BNO是三原色的綜合色黑色；特區護照是藍色；而台灣護照則是綠色…

散子

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