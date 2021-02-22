虛擬銀行加劇競爭下，傳統銀行紛紛出招吸年輕客。花旗香港早前推出「Citi Plus 」新戶口，客戶透過完成理財「任務」可獲最多1.8 厘的活期存款利息，戶口亦設低門檻投資服務，並不設最低存款要求。

該行香港總裁及總經理林智剛表示，新戶口自去年12月公布推出以來已吸引5,000客戶登記，預計未來兩年相關客戶可以增長一倍。雖然去年本港受疫情打擊，但他指，去年該行零售銀行新客戶按年增長12%，隨著今年整體零售銷售逐步回復增長，預計今年財富管理方面會有理想表現，期望帶動整體銀行新客戶錄高單位數增長。

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