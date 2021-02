傳出陷入財困的高銀金融(530),去年遭「白武士」長實集團(1113)出手援助,雙方並於去年8月簽定重組協議。據悉,有關協議包括長實取得高銀金融主席潘蘇通所持有的港鐵何文田站物業發展權第1期優先購買權。 不過,長實集團旗下公司入稟控告潘蘇通及旗下私人公司高鉎投資,相信與何文田站上蓋發展項目訂定框架協議有關。而有關控告有指是長實一個給予對方信守協議的提示,若事情解決後,有關傳票將被撤回。

鷹君集團(041)於本月9日與潘蘇通、高銀地產及高鉎投資簽定框架協議,將何文田站上蓋發展項目一切權利及責任更替予鷹君或其代名人。隨後,鷹君公佈與高銀收購何文田站上蓋發展項目。

然而,長實與高銀去年簽定的重組協議中,就有關項目存在優先接受或拒絕權契據(a deel of right of first refusal),即按此,若有關潛在買家出價收購該項目部份或全數權益,長實可享有優先購買權或提出拒絕。不過,據悉,鷹君已向港鐵支持一項涉及10億元的可退還誠意金,並由港鐵託管至本月25日(即本周四)。周四前,鷹君可就何文田站上蓋發展項目進行盡職審查,並擬備最終協議供潘蘇通等簽署。長實集團就有關入稟表示,「相信事情是一個誤會,只希望提示對方信守協議,事件應能在未來數天得到解決。待事情解決,傳票將被撤回。」

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!