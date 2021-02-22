根據北京天眼查資料，已向聯交所提交上市申請的內地連鎖茶飲店「奈雪的茶」，其關聯公司北京奈雪餐飲管理有限公司上周四（2月18日）被列入經營異常目錄。

北京奈雪餐飲管理被列入經營異常目錄的原因為「公示企業訊息隱瞞真實情況、弄虛作假的」，作出決定機關為北京市朝陽區市場監督管理局。

資料顯示，北京奈雪餐飲管理的法定代表人為彭心，即「奈雪的茶」創辦人之一，該關聯公司於2017年11月13日成立，註冊資本500萬人民幣。

「奈雪的茶」申請香港上市，聯席保薦人為摩根大通、招銀國際和華泰國際。初步招股文件顯示，奈雪近年積極擴張版圖，分店數目增加9.6倍，收益持續上升，惟去年虧損繼續擴大，去年首三季錄得2,751萬人民幣虧損。

奈雪創辦人稱6年前受中國茶文化及全球咖啡連鎖店概念啟發，在深圳開設了第一間茶飲店，2017年增至44間，到去年9月底更倍升至422間，當中420間遍布大陸61個城市，另外在香港和日本各有一間。奈雪在內地有一子品牌「台蓋」，在國內八個城市擁有63間茶飲店，主要提供奶茶及檸檬茶飲料。計劃今明兩年在一線城市和新一線城市分別開設約300間及350間茶飲店。

奈雪在上市前曾進行6輪融資，引入深圳市政府成立的深圳市創新投資集團、私募股權基金太盟投資集團、弘暉資本等投資者，先後籌得5.92億元人民幣和1.05億美元。

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