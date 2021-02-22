踏入牛年，多個發展商部署旗下新盤推售。嘉華國際（173 ）今年將有4個新盤推售，涉及5,500伙；當中包括九龍塘嘉林邊道2號，將以現樓推售5幢洋房。

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明指，集團去年銷售額錄逾72億元，其中啟德嘉峯匯自2019年開售至今，累售約770伙，套現逾85億元。至於大埔白石角嘉熙則售出逾1,000伙。

温偉明表示，集團今年將以旗下獨資豪宅項目九龍嘉林邊道2號「打頭炮」，當中提供5個洋房，實用面積均逾4,000方呎，料於上半年推出市場。此外，集團與不同合作夥伴亦準備推售多個大型新盤，包括西南九龍Grand Victoria第一期項目，涉及524伙；日出康城第11期，提供1,880伙；以及錦上路站第一期涉約2,200伙。

對於今年樓市，温偉明指，香港屬亞太區金融中心，市場資金充裕，相信「磚頭」仍屬主要投資項目，預料今年整體樓市將持續向好，樓價於窄幅位上落，或可錄約5%升幅。

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