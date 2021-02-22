樓市升溫，過去周末十大屋苑成交量創8年新高，惟蟹貨盤踏入牛年後，蝕讓情況未見改善。市場消息指，沙田玖瓏山月瓏閣2座高層B室，實用面積953方呎，三房間隔，原本叫價1,450萬元，有指剛減至1,400萬元沽出，呎價14,690元。土地註冊處資料顯示，原業主2015年以1,620.7萬元向嘉里（683）買入單位，持貨6年賬面貶值220.7萬元或14%，連使費料蝕近300萬元。

同屋苑日瓏閣2座中層B室，實用面積467平方呎，1房間隔，月初以640萬元易手，原業主於2015年以723萬元購入，持貨5年賬面蝕讓83萬元。

另一「蟹貨重災區」、同由嘉里發展的何文田皓畋，再有業主蝕讓離場。消息指，屋苑9座中層C室，實用面積586方呎，兩房間隔，剛以1,200萬元沽出，呎價20,478元。土地註冊處資料顯示，上址原業主於2017年1月以1,393.9萬元一手買入，持貨4年賬面蝕讓193.9萬元或14%。不過，原業主當年購入時有11%稅務回贈，減輕蝕讓幅度。

除了豪宅外，單幢式納米樓同樣血流成河。代理指，長沙灣悅雅剛錄得首宗蝕讓，為中層A室，實用面積173方呎，開放式間隔，業主2018年1月以379.3萬元買入，夠3年額外印花稅（SSD）鬆綁即以380萬元沽貨，賬面只賺7,000元，若計及其他買賣成本，料實蝕約11萬元離場。

另土瓜灣傲形中層B室，實用面積212方呎，開放式間隔，剛以410萬元售出，呎價19,340元。單位於2015年以424.7萬元買入，持貨6年賬面蝕讓14.7萬元或3.5%。

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