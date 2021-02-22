渣打旗下虛銀Mox開業5個月，已吸客超過80,000名港人開戶，客戶涵蓋18歲至超過90歲人士，有超過55% Mox賬戶均在傳統銀行辦公時間以外開設。

該行指出，去年10月底，存款總額為26億港元；同年12月底已升至51億港元，存款總額在兩個月內差不多增加一倍。值得留意的是，該行今年1月下調1%活期存款上限至60萬元。

截至2月22日經Mox Card的交易量已超過150萬宗，最高的消費項目涵蓋食物和飲品、生活雜貨及電子器材，單一交易額高達20萬港元，由2020年9月至2021年1月期間，Mox每月派發200萬港元的現金回贈，最多客戶在去年12月14日使用Mox交易，當天交易量高達3萬宗。

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