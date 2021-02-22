港人移民賣樓成風，部份業主為求盡快出貨，更願意蝕讓出售。市場消息指，馬鞍山新港城一名業主擬急於移民，不惜將買入僅兩年的單位連額外印花稅（SSD）蝕讓，估計蝕讓逾70萬元。

區內代理透露，新港城R座中層4室，實用面積503方呎，兩房間隔，業主2019年3月以735萬元，原以880萬元放賣，擬急於移民，短短1個月劈價至785萬元賣出，比市價低4％，呎價15,606元。值得留意，業主持貨不足3年賣樓，需付10％額外印花稅即78.5萬元，連同釐印費等成本，料實蝕逾70萬元。

近期市場錄多宗移民盤蝕讓。例如將軍澳日出康城LP10首宗二手成交，為1座低層J室，實用面積484方呎，上月成交776萬元，呎價16,033元。原業主為一對年輕夫婦，2018年10月以690萬元買入，去年底才收樓，而且屬全新未住過，因移民才急於賣樓。由於持有物業不足3年，該對夫婦願支付樓價10%額外印花稅（SSD），涉及辣稅77.6萬元，再計及釐印費及出貨佣金，估計實蝕約25萬元離場。據知，兩夫婦已移民澳洲，近日專程回港賣樓。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！