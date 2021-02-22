滙控（005）周二將公佈全年業績，資本運用、派息政策、回購計劃將是市場焦點。提一提，恒指公司本周五將會在收市後公佈季檢結果，恒指有無新晉，我哋抵目以待之餘，又一齊估下邊隻跑出。

證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛除咗同大家分析業績、個股及預測季檢結果之外，仲會大派心水股。想知道專家最新分析，記得留意周二嘅《午市急CALL》！ 如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube或者果燃台留言，我哋會逐一解答。

另外，牛市迎來好消息—《午市急CALL》首次添食！2月26日起加開周五LIVE，時間改為15:15至15:45，同樣有鐵腳—古天后和唐牛坐鎮，繼續同大家分析大市，同埋跟進心水股走勢及部署，記得多多捧場。

午市急CALL︳古天后、唐牛分析滙控業績兼預測恒指季檢結果

日期：2月26日（二）

時間：12:45PM – 13:15PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

直播網址：

YouTube https://www.youtube.com/

果燃台 https://hk.feature.appledaily.com/goodestchannel

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