積金局主席黃友嘉卸任前見與傳媒茶聚，席間他回應指出，近日坊間就提早提取強積金展開多方面討論，基於決策是由政府及政策局決定，現時隨意評論對公眾並無益處。

他續認為，退休是長期的事，不可以與短期就業市場轉差混為一談，幫助市民紓困有其他手段，不應提早提取長期退休保障。惟他提到現時失業率高企，現時並非討論上調供款比率的好時機。

勞工及福利局局長羅致光日前威脅，若設立失業援助，便要暫停強積金對沖機制的準備工作，黃友嘉著記者另行問羅致光，強調積金局角色只是配合政府，亦不願意就此發表個人意見。

可扣稅自願性供款自2019年推出，可扣稅金額上限為6萬元，被問到放寬可扣稅金額上限的可行性，黃友嘉認為，措施推出時間尚短，建議運作一段時間再作檢視，「始終對對庫房有一定代價」。

有記者問到其對強積金投資虛擬貨幣的可行性，黃友嘉不評論個別投資工具，僅指過去已不斷拓展強積金可投資領域，強調投資工具要有一定的成熟度、可靠性，而市場亦需有嚴格監管。

對於不時有批評指強積金管理費貴，「純粹是益基金經理」，黃友嘉表示不同意，並解釋強積金牽涉很多服務，任內已經致力逐步減低收費，並增加收費透明度。他又謂滿意任內工作，認為制度已較為完善，而且有延續性。他續指出，目前全港強積金規模資產達11,000億元，當中投資回報約佔4,100億元；而他自己的強積金投資回報佔比超過一半，鼓勵年輕一年應更加積極管理強積金投資。

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