身兼港澳工作領導小組常任副組長的港澳辦主任夏寶龍日前為「愛國者治港」定下標準，同時列出非愛國者的十一類行為，表明不能任由佔據行政、立法、司法等職位。最新地產建設商會發聲明指支持相關原則。

地建會發聲明指，夏寶龍於全國港澳研究會「完善『一國兩制』制度體系，落實『愛國者治港』根本原則」專題研討會上，強調「愛國者治港」是「一國兩制」方針的核心要義，有利推動「一國兩制」實踐行穩致遠。商會就相關原則表示贊同和支持。

地建會又指自回歸以來，「一國兩制」一直是香港繁榮穩定和拓展國際貿易的基石。「愛國者治港」有利香港社會凝聚共識，政府得以開展各項計劃發展經濟，改善民生，以至充分發揮香港國際金融中心和貿易樞紐的優勢。

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