早兩個月，身邊少炒股票嘅朋友，都只係問「我想問點買美股？」「點樣開戶？」

再過多個月，朋友們就開始問，「Bitcoin升好多，你點樣買？」「係咪真係會升落去？」到近來，朋友們已進化到炒穩定幣，做埋定期，再講到去De-fi……

事實證明，當資訊越發達，散戶力量更加易凝聚，資金跟紅頂白；而呢班散戶中，你問佢地咩係區塊鏈？邊個係中本聰？我諗冇幾多個新手買家真係知。以至呢兩日Bitcoin血崩式暴跌，好多人會變得手足無措，「吓？又話Bitcoin會不停升嘅。」

投資加密幣來講，我都係新手，短期調整到咩價位答，只可以話同股票一樣，要識止蝕。反而最近我解開咗個謎底，可以同大家開心share吓。

話說Bitcoin之前炒到癲，之後就開始出現幾單現金交收虛擬貨幣劫案，係有趣嘅！用最實傳統老土嘅方法，兜口兜面去大額交收一樣suppose最講求匿名、虛擬嘅資產，真人世紀矛盾大對決！機緣巧合下，終於畀我識到個行內人，呢個人工作，正正係負責現金交收，我叫佢做Bitcoin現金交易員。

好啦，點解要現金交收先？「多數都係啲場外交易先會做咁大額交收嘅，咁好多時銀行唔認虛擬貨幣，你咁大額入帳，個戶口好易出事。同埋，你明啦，有啲錢就……即係咁啲交易平台就唔會問個客，『你啲錢點嚟？』咁你明啦，所以現金交收真係無得避。」

咁啲劫案係咩事呢？「俾人打劫嘅，一定係熟人做啦！唔係好人好姐，一個毒L喺街行過，你點知佢身上有咁多錢呀？我最勁試過拎4000幾萬cash喺街行，咪又係一個背囊就咁行，冇嘢㗎。」

拎咁多錢喺身，應該要好有演技？「演咩技，最緊要當冇事，你越驚就越易出事！咁當然，係博嘅，所以依家都係做啲熟客，生客免問。」

拎住咁多又拍俾人老笠，你話冇壓力就冇可能嘅。咁老老實實，承受呢種壓力，換返嚟有幾大回報呢？「當幾百萬，我咪收幾千。」

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