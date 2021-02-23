華為輪值董事長胡厚崑表示，華為去年經營較穩健，達到預期，收入和盈利略有增長。他指，去年華為經營非常困難，現時營運相對穩定，合作夥伴仍繼續支持公司。

華為創辦人兼行政總裁任正非早前表示，希望現屆美國政府對與華為合作的美國企業持開放政策。

華為在本月中入稟美國法院，要求頒令推翻美國聯邦通信委員會（FCC）在去年將華為及中興列入威脅國家安全名單的決定。

FCC去年6月將華為及中興列入黑名單後，禁止美國企業透過83億美元公帑採購有關公司的設備，同年12月否決華為提出的上訴。

工信部：中國已建成開通71.8萬個5G基站

工信部副部長劉烈宏透露，目前中國已建成開通71.8萬個5G基站，約佔全球70%，SA獨立組網覆蓋全國所有城市。

據了解，5G終端連接數超過2億，有218款5G手機推出市面，其中售價2,000元以上的中高端手機佔90%。每戶平均上網流量（ DOU ），較4G用戶高50%。

劉烈宏透露，中國在5G網絡建設方面的總投資已經超過2,600億元，未來將繼續加強政策引導，推動5G網絡的研發、建設和應用。

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