澳博（880）收市後公佈截至去年底止全年業績，經調整EBITDA虧損20.89億元，股東應佔虧損30.25億元，每股虧損0.533元；不派末期息，中期沒有派息。比較2019年，澳博賺32.07億元，末期息派每股0.22元。

澳門今日宣佈，自23日凌晨零時起取消所有自內地入境澳門人士須隔離的措施，消息刺激濠賭股股價上升。澳博今日收報11.2元，升7.9%

澳博去年博彩淨收益73.04億元，按年減少78%，其中貴賓博彩毛收益20.37億元，按年減少85.1%，貴賓籌碼銷售額583.04億元，跌86.1%；中場賭枱博彩毛收益58.59億元，減少76.7%，佔集團2020年總博彩毛收益的70.8%。角子機業務毛收益3.79億元，跌68%。

酒店、餐飲、零售及其他收入3.59億元，跌65.8%。新葡京酒店全年的入住率下跌75.9個百分點至17.9%，平均房租則減少2.9%至1,465港元。 截至2020年12月31日，澳博的現金、銀行結餘、短期銀行存款及已抵押銀行存款合共為62.73億元。

澳博指，位於路氹的綜合度假村項目「上葡京」已竣工，項目正接受當地政府機關的最後驗收，預計「上葡京」於2021年上半年開幕。

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