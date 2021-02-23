科技股女股神Cathie Wood，旗下ARK系列ETF重倉的Tesla（TSLA）近月高位急回兩成（1月25日高見900美元，2月22日收報714.5美元），但女股神反其道而行，過去一周竟增持41萬股Tesla，涉及金額超過3億美元（約23億港元），究竟跟唔跟「契媽」撈Tesla，抑或「契媽」已經露底？

過去一年，Cathie Wood靠Tesla打響名堂，ARK系列五隻ETF，去年股價急升逾兩倍，被連登仔捧為契媽，更視其組合新持倉為「明日之升」。如果說是價值投資，倒不如說是一種信仰更貼切。經過過去一星期的跌市，信契媽的信念，很多人開始動搖、繼而變成懷疑，甚至今日插多嘢，變為質疑。

第一點，跟唔跟「契媽」撈Tesla？首先睇下ARK持倉情況，過去半年，契媽持有Tesla並非只增不減（睇圖，藍線是持股數目，黃線是股價，紫線是平均成本價），最明顯是去年12月下旬至今年1月上旬，多日減持合共約十萬股，當時亦是Tesla處於歷史新高之際。

有一點大家睇著名基金持貨紀錄都忽略的事項，就是他們買賣後的持股平均成本價。過去一周契媽縱斥資3億美元增持，截至周一晚其持有的108萬股Tesla，平均成本價只是82美元。原因，是契媽過去數年Tesla被人狂質狂沽之際，她仍堅持信念，低位不斷收集。半年前Ark系列持有約50萬股Tesla，當時平均每股成本價不足50美元。如非有一定「超平」貨底，Cathie Wood即使有極大信念，亦不會如此肆無忌憚在此刻「逢跌喪撈貨」，對於連登仔以至其他大戶，一跌就溝，多多錢都唔夠輸。

Cathie Wood早前接受訪問時坦言，會趁近期股市調整期間，藉此沽出新建倉但錄得虧損的股份，並換入一些更有長期信念（conviction）及一些被她認為具有「deep value」的大型生科股；明顯針對近月債息扯高，令資金回流至傳統股份、令新經濟股受壓，她已做好調倉準備，ARK每日買賣紀錄，亦見到大刀闊斧沽出很多股份，將資金投入在包括Tesla在內的conviction stock。

可以想象，今晚Tesla再大跌，Cathie Wood肯肯定又會出手，一般散戶沒有無限注，想撈貨的或者可以參考過去一年Tesla大調整的比重（見圖），伺機出擊。去年2至3月美股喪跌，Tesla亦由近200美元暴瀉至72美元，跌幅超過六成。另一次，去年8月至9月，Tesla由500美元急跌至300餘元，跌幅34%。今回跌浪，由高位900美元計，回調約三分一，股價大約是600美元，周一晚收報714.5美元。

「契媽」管理的ARK，性質上與科技基金相若，但名義上則叫ETF，收取的只是管理費每年0.75%（五隻ARK ETF統一為0.75%），沒有如其他基金般如收取特別表現費（如跑贏大市或基金價格創新高）。事實上，憑藉去年成功響朵，數十億計美元新資金流入ARK ETF系列，成為全球最吸金之一的產品，以目前五隻ETF合共資產規模567億美元計（4,422億港元），如維持至年尾，一年收取的管理費約4.3億美元（約33億港元）。

沒錯，四隻ARK ETF，最重倉都是Tesla，單一持股比例接近一成。對於契媽而言，靠Tesla成功響朵後，未來ARK命運，實際上與Elon Musk既Tesla連成一體。

贏，一定贏；跌，一齊PK。當散戶信契媽，契媽何嘗不是信首富。

股榮

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