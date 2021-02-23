律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶成立的安樂工程（1977）宣佈，在英國倫敦設立首個據點，旗下升降機及自動梯品牌Anlev Elevator Group進軍歐洲市場，為英國客戶提供涵蓋升降機及自動梯設計、生產、安裝及維修保養的一站式服務。

安樂工程主席潘樂陶表示，多年來積極擴充業務，為全球用戶提供安全、舒適、高效能及可靠的升降機及自動梯系統，至今服務遍及亞洲、澳洲、美洲及歐洲逾20個國家的數以百萬用戶，憑藉新成立的英國據點，已準備進一步在全球拓展Anlev品牌。

他又指，1991年開展升降機及自動梯業務時，已致力提倡「全新升降機及自動梯理念」（A New Lift and Escalator Vision），故將該公司命名為「Anlev」。

安樂工程去年透過Anlev，與美國最大的獨立升降機及自動梯公司TEI結盟在當地插旗，原斥資3570萬美元，取得TEI 51%控權股。但去年鄭若驊遭美國制裁，連累安樂工程收購後四個月，急以1400萬美元出售2%股權。

安樂工程升5.5%，報1.53元。

外媒曾指鄭若驊19年欲留在倫敦

這邊廂丈夫欲發展英國業務，值得注意的是，律政司長鄭若驊於2019年11月訪問英國倫敦時被示威者包圍時跌倒，在英國當地接受手術後再到北京治療，至12月3日才回港。英國《金融時報》同月一篇報道引述3名知情人士稱，鄭若驊其實希望辭職並留在倫敦，但北京卻下令她要回港。不過，鄭若驊辦公室否認她計劃辭職或北京下令她從倫敦回到香港。

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