本港疫情逐漸緩和，惟市況復蘇需時，不少業主減價才獲承接。其中荃灣東亞花園地舖最新劈價逾「六球」，以2,380萬元沽出。

市場消息指，荃灣德士古道36至60號東亞花園地下A101A號舖，面積約1,450方呎，原業主早前叫價3,000萬元放售，新近減價620萬元或20.6%，至2,380萬元易手，呎價約16,413元。據了解，舖位目前由地產代理舖及凍肉店承租，每月合計租金約6.3萬元，租金回報約3.1厘。

原業主於2011年9月以900萬元購入上址，持貨10年，賬面獲利1,480萬元或1.64倍。

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