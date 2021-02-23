本港疫情逐步受控，加上疫苗供港，市場預期經濟活動可於短期內復蘇，而在低息環境支持下，整體樓市氣氛造好。中原指，近日樓市已升溫至「大牛市」，該行對全年整體樓價預測由原先升約7%，調升至15%；其中豪宅市場將率先跑出。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本港樓價反彈力驚人，近日樓市已由小陽春旺勢升溫至大牛市，料今年本港經濟將可穩步復蘇，帶動樓價升幅。該行最新調整樓價預測，由原先預期全年整體樓價升約7%，豪宅則升8至10%；調升至整體增約15%，並預期豪宅市場將搶先跑贏大市，而反映整體二手樓價的中原城市領先指數CCL或可於年底前突破200點，再創歷數新高。

陳永傑續指，中原地產計劃於今年增加約30間分行，預期增聘約500名營業員。至於該行最新則進駐大埔白石角，以月租約40萬元，承租海鑽地下G07至G09號相連舖位，面積逾2,300方呎，呎租約173元，並屬該行區內最大面積的舖位。

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