拜登1.9萬億美元疫情紓困法案獲美國眾議院預算委員會通過，有望在眾議院闖關。

預算委員會將眾議院各個委員會制定的法案匯集成單一法案，當中包括1,400美元的紓困支票、強化失業福利、提高最低工資、提供疫苗計畫資金等等。法案在該委員會以19-16的投票結果獲得通過，沒有任何共和黨議員投支持票。眾議院闖關時，預料沒有共和黨支持亦可通過。

預算委員會主席民主黨議員John Yarmuth指出，美國有足夠的財政空間來提供必要的資源，從而結束疫情、減輕其經濟影響，並建立更強大更具包容性的經濟。

民主黨目標是於3月14日前通過法案，因去年12月頒布的一些強化失業福利措施就將於該日到期。

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