證監會公佈第3季季報，受惠港股日均成交額增加，截至去年底止3個月收入錄7.36億元，按年增加64%。季內支出輕微減少4.3%至4.67億元，今季轉盈2.69億元，去年同期虧損3,898.6萬元。

今個財年首3季累計收入為14.79億元，按年增加52.2%。盈餘為5.8億元，去年同期虧損2.3億元。不計預留作購置辦公室物業之用的30億元，證監會的儲備為43億元。該會的員工人數由一年前的925名增至929名。

季內，證監會會對三家持牌機構及三名人士採取了紀律處分，涉及的罰款總額約達27.2億元。另外，因應股價及成交量的異動，證監會提出了2,157項索取交易及賬戶紀錄的要求。

證監會季內收到1,333宗牌照申請 ，當中包括55宗機構申請；累計9月個月收到3914宗申請，按年減少26.4%。截至去年底止，持牌機構及人士和註冊機構的總數為47,217，其中持牌機構的數目為3,122家。

為優化監管措施，證監會季內展開多個諮詢，包括實施投資者識別碼、更新中介人及個人從業員的勝任能力框架、加強集資退休基金運作、及基金經理披露在投資及風險管理流程中考慮氣候相關風險等。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！