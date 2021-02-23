一元復始，萬象更新，漸入佳境的中港股市，踏入牛年後並沒有讓投資者失望。率先復市的恒指在農曆新年過後延續升勢，牛年首日紅盤高收後，再一度升穿31,000點水平，而僅隨其後在上周四（18日）復市的上證綜指亦再創2015年8月以來的高位。

對於最先受到新冠疫情打擊的中國來說，去年經濟可謂有危亦有機。雖然在去年初實施的封城措施，畢竟令服務業和製造業冰封了一段時間，但是中國卻換來疫情迅速受控的結果，推動經濟活動大致恢復。

外資持續流入內地股市

從海外資金對內地A股投下信心一票，便可見一斑。即使MSCI去年沒有進一步調升中國A股的納入因子，全年仍錄得北向資金淨流入2098億元人民幣。好消息是，MSCI早前公布，符合條件的「滬港通」科創板股票，將於5月起被納入中國指數。隨着可選擇的股份類型更多元化，料將吸納更多海外資金進入A股市場。

除了支持經濟走出谷底的紓困措施，當局已放眼更長線的經濟發展。踏入2021年，亦是內地「十四五」規劃的第一年，料將集中提升國內科技及創新能力，追求更優質、更平衡和可持續的增長。筆者認為數碼化、技術本地化，以及大力發展內需，將會是未來5年的三大發展重點。

「十四五」規劃三大重點

隨着新冠疫情引起的社交隔離措施，加快了生活數碼化的發展，而在疫情過後，這種結構性趨勢亦不會停止。我們認為經濟轉趨數碼化，並不是單純將離線業務，轉變為在線業務，從根本地改變我們生活模式的行業，例如從事自動駕駛、物聯網、虛擬實景，以及機械人技術等新型企業，均會迎來龐大的發展空間。

另外，美國早前禁止向中國輸出部份技術，因而讓中央決心減少對進口科技產品的依賴。以內地半導體行業為例，目前相關核心技術和原材料仍然高度依賴發達國家，中國便計劃在2025年前，能夠實現70%的自給自足率。

至於內部需求，則可以細分為消費和投資兩方面，例如透過財政政策支持、社會改革，以及數碼基建投資，促進民眾收入增長，從而帶動消費需求。除了「十四五」規模以外，中央政府已為內地經濟發展定下更長遠藍圖，期望在2035年人均生產總額可達中等發達國家水平。

中國股市盈利料增雙位數

經濟持續增長，將為內地股市帶來無限機遇。我們認為來自消費、醫療保健，以及科技等「新經濟」板塊的企業，其長線增長前景不俗。以消費為例，隨着內地中產人口上升，消費者建立更高的品牌忠誠度，加上消費升級的趨勢，在中國具備品牌優勢和完善分銷網絡的消費龍頭可望受惠。

除此以外，即使疫情逐漸減退，但內地在創新醫藥的研發能力已不斷提升，帶動相關服務供應商的增長前景亮麗。與此同時，數碼經濟的崛起將會帶動電商行業。截至去年中，內地的互聯網滲透率已增加至67%，而電商規模已經相當龐大，預測去年全年的電商收益較美國高出一倍，傲視全球。

在這些結構性增長主題推動下，預期中國股市今年的增長勢頭將會持續，MSCI中國指數及滬深300指數今年的共識盈利增長預測分別達22%及17%，料為股價帶來不俗支持。

滙豐環球投資管理高級市場策略師歐維鈞

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！