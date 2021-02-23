市場調查機構Gartner公佈去年第四季及全年全球手機出貨量。

去年第四季，蘋果出貨量達7,994萬部，按年增14.9%，超越三星成全球手機出貨量第一，市佔為20.8%；而三星出貨量為6,211萬部，按年跌11.8%；排第三為小米（1810），出貨量為4,343萬部，按年升33.9%，華為跌幅明顯，出貨量為3,431萬部，按年跌41.1%。

2020年全年計，三星仍為全球手機出貨量第一，按年跌14.6%至2.53億部，市佔為18.8%；蘋果及華為排第二及三，出貨量為按年升3.3%及跌24.1%至1.99億及1.82億部，市佔分別為14.8%及13.5%。

報告顯示，第四季度全球智能手機與按年銷量下跌了5.4%，2020年全年按年下跌12.5%。銷量下滑的原主要是疫情衝擊導致很多人經濟緊縮，用戶購買新手機意欲下跌。

Gartner高級研究總監Anshul Gupta表示，去年第4四5G智能手機和中低端機型受到的影響最少。雖然消費者在選購新產品的時候依然非常謹慎，但是5G智能手機和攝影功能，鼓勵一些用戶在本季度購買新的智能手機。

他續指，今年低階5G智能手機和創新功能，將成為用戶升級現有智能手機的決定性因素。中國以外地區對平價5G智能手機的需求上升，將推動今年智能手機銷量增長。

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