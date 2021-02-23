10年前（2011年），金朝陽（878）每股NAV 32.6元，股價最高13.47元。此刻，每股NAV 72.7元，10年增長123%，而股價8.8元，則倒退35%，成為市值20億元以上地產股中，PB最低的一隻：0.12倍。

1）金朝陽靠收購舊樓起家，1997年上市，當年最高市值62億元，今日市值僅25億元。公司主席傅金珠去年12月最後增持，至74.29%。街貨25.71%，所值不過6.2億元。

2）地產股折讓大到無倫，造就私有化。聯合地產（前056）幾個月前獲大股東以PB 0.33倍成功私有化，新工投資（666）最近獲大股東以PB 0.78倍提私有化，香港建設（190）大股東以PB 0.33倍提私有化。上周，「抽水之王」高山企業亦獲大股東永義（1218）提私有化，只是PB出價低至0.15倍，成功機會極微。

3）大折讓地產股仔私有化陸續有來，對提私有化的大股東大有好處：節省掛牌費用、過戶費、公關費用；以較低價錢聘用名氣較低的核數師；節省合規部門開支；可免公開一些不想公開的資訊。最實際的，是大股東「賺取大折讓」。且以金朝陽作假想示範。

賺37億元示範

4）金朝陽NAV總值206億元，大股東佔74.29%，即佔153億元；小股東佔25.71%，即佔53億元。假設大股東出價PB 0.3倍私有化，先向銀行借入16億元，取得街外股東應佔的53億元資產。完成收購後，賣出53億元資產，清還銀行借款，「淨袋」37億元，就是如此簡單。大股東現時持有的74.29%份，市值只是18.3億元，私有化帶來利潤37億是此數的兩倍！

＊金朝陽有私有化誘因，可博私有化，或者應說，金朝陽應考慮私有化。不計憧憬私有化因素，PB若由現時區區的0.12倍，升至仍是區區的0.24倍，代表股價要翻一番。

同場加映：前周一「同場加映」於1.9元薦買魏橋紡織（2698），昨收2.4元，10個交易日下來大升26%，跑贏恒指21個百分點。魏橋每股NAV 18.6元，每股淨現金8.05元，股價近期升後PB仍不過0.13倍，亦只是折合現金值的30%，有私有化誘因。目標價重溫：6.18元，折合PB 0.33倍。

何車

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