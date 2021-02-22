近期全球金融市場同步率相當高，這現象往往代表一股大趨勢要來臨。執筆時美國10年債息達1.39%，去年8月只係0.5%，升得相當急。德國10年債息雖仍是負利率，-0.285%，但相比去年8月-0.5%，其實升幅不少。希臘0.88%，意大利0.66%，西班牙0.36%，相比去年低位閒閒地升3成。葡萄牙0.253%，愛爾蘭0.047%，此兩國更是由負利率轉成正利率。

再睇商品市場。油價WTI 已升穿60（美元，下同），Brent 63。LME期銅9,245，期錫26,800，期鋁2,175。芝加哥農糧三寶，粟米5.5，黃豆13.8，小麥6.6。冚唪唥都升，惟獨黃金在跌。

將以上數據綜合嚟睇，今浪市場除了炒復蘇，亦在炒通脹重臨。首先係國債市場，利率係資金的格價，長短債息差升往往預期通脹要來。簡化地假設以債息反映通脹預期，將債息減去消費物價年增率，便是預期將來的實際利率。再次強調，近40年睇金價最準的參數，就係美國實際利率。預期實際利率上，金價會跌，側面印證今浪係炒通脹。

金價不宜看太淡

留意上述所指為預期實際利率，然而美國現時有個特殊情況，聯儲局早前訂下容忍通脹方針，即通脹升過2%亦未必加息。若通脹繼續上而不加息，實際利率為負，金價就應該要回升。此局面過去未出現過，為最大變數，故往後要留意美債10年息升到2%可能就係轉折位。金價不宜看太淡。

此外要特別留意，現下處於救市操作方式轉型階段。金融海嘯後直到去年以QE救市，係貨幣政策救市，即揸旗者為央行；美國準備以1.9萬億方案刺激經濟，係財政政策救市，即揸旗者為財政部。以財政政策救市，政府增加支出，增加赤字，以擴張基建等方式刺激經濟。如此若繼續QE，好可能會令經濟過熱。因此財政政策救市出場之時，貨幣政策救市或許將要逐步退出。此為另一個重要轉折位。

貨幣政策救市對金融產品價格的影響立竿見影，而財政政策救市有時炒完先發覺不如預期。兩者輪替的轉折及空檔期，相信係今浪乜都升的中途站甚至短頂。而拜登綠能政策雖利油價，也就是利於炒通脹，有大行亦開始叫油價會上到100蚊，但要留意3月及4月沙地及OPEC是否停減產。當見債息及大宗商品升唔郁，股市宜逐步減磅。

Mr. Tregunter