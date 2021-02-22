一場武漢肺炎癱瘓全球經濟，監管機構籲銀行保留資本禁止派息，本來已除淨、準備派末期息的滙控（005）亦煞停派息計劃，失息一年，股息輾轉跌至27.5元歷史低位，過去買滙控收息小股民蝕息又蝕價，慘成犧牲品。

本報訪問多位苦主，探討他們過去一年投資取態有何變化，其中曾傳授「loop loop loop」財技的中小型業主會創辦人「Ken Sir」呂宇健表示，滙控背棄派息承諾，難再成為「挾息」（套利）工具，自己也放低了對銀行的所謂「情意結」，只視之為短線投資，甚至已經搬錢轉會，以行動表達自己對銀行的不滿。

呂宇健「loop loop loop」財技令人嘖嘖稱奇，以滙控等穩定派息股票抵押借貸無限槓桿「套息」，成為一時佳話，撞正滙控被禁派息，「loop loop loop」大法失效，導致部份學員手離場，甚至淚曬記招。

Ken Sir：「loop loop loop」大法仍然適用

呂宇健上周五接受本報訪問時表示，「loop loop loop」大法適用於穩定派息的股份，除滙控外，亦有學員應用在中國銀行（3988）、交行（3328）、太古（019）等股份上。他續指出，若當時學員有跟足指示、活用對沖策略，例如以沽大期對沖或期權金對沖，即使滙控股價下跌，基本上也有衍生工具抵銷大部份股價的跌幅，又指有80%學員有做對沖減低風險，估計無做對沖的人或者是懶得學習，「始終對沖要學，槓桿唔使學，只要入錢落去，撳到buying power無就停」。

他指出，去年自己持有過千萬元等值的滙控股份，滙豐除淨後不派息，令他損失過百萬元股息收入，他當日已止蝕部份，並換碼其他熱炒新經濟股份，希望追回損失。

呂宇健在滙控股價進一步跌至28至33元之際再度入場，他解釋看準股價過度反應，認為應有價值大約是50元水平，至今持股價值仍逾千萬元，並聲稱屆50元水平會考慮沽貨，不過，由於認為滙控短期難派高息，認為此股難再成為「挾息」工具。

滙豐擬轉高院 貴律師費逼棄申訴

與大部份香港人一樣，呂宇健曾對滙豐有過一份情意結，惟親歷滙控背棄派息承諾，及在過去一年該行頻頻捲入政治事件，他坦言此情不再，憶述兒時在滙豐開戶口，「簿仔揸住到而家」，「呢段時間所做的凍結戶口，甚至有指凍結離岸戶口，都令香港人失去信心」，「滙豐」在他心目中只淪為一項投資，「唔會長期持有，睇位就沽」，而他也不再是滙豐銀行用家，「我已經轉走晒啲錢」。

曾經是香港人的銀行，呂宇健指勢估唔到要對簿公堂，現時經小額錢債追討股息損失。滙豐一度想將案件轉至高等法院，主要是律師費、堂費是天文數字，等於迫使小額錢債申索人放棄，「小額錢債只係索償75,000元，但轉介至高等法院律師費遠高於此」，「佢嘅策略肯定係想我哋停止追討股息，如果我哋勝訴，有可能所有當時持有滙控股東都會入稟」。

他續認為，法官或考慮到此情況違反公義，故最終保留在小額錢債審裁處審判，3月18日將會正式開庭，稱若然滙豐敗訴，即表示有責任派回4月14日已除淨的股息給股民，「如果判決嬴咗，我哋都會放棄餘下股息，講緊係過百萬元的股息」。

Bob：派少少息咪開心下，價升又開心啲囉

滙控一年未有派息股價尋底，有人止蝕離場，亦有人「不離不棄」，堅守至返家鄉的一天。滙控於去年愚人節4月1日宣布停派股息，股價即跌一成，藝人林盛斌（Bob）當日有份入場築「血肉長城」，以40元「低撈」3手共1,200股滙控。可惜其後股價未止瀉，令阿Bob一買即「坐艇」，他更曾上載自己赤裸上身在遊艇的照片指︰「只要滙豐升返上嚟，我就買到（遊艇）㗎嘞！」

雖然阿Bob「坐艇」數月，但隨着滙控股價回升，以現價46.5元計算，其3手滙豐不消一年已返家鄉，賬面更賺7,800元。Bob接受本報訪問時表示，滙豐尋底期間「無撈底又無賣」，雖然目前股價已經回升，但由於不急需要套現，故亦無意賣出。

「滙豐有無派息對我就無咩大影響，始終持貨唔算太多，唔會特別睇幾多錢放。如果今年派少少息，咪又開心下。個價又上少少，又開心啲囉。」

小股東：母親100元買入 繼續坐

不過，一班高位買貨的小股東距離返家鄉則仍有一段距離。中產聯盟一班小股東去年曾經到滙豐總行示威，抗議集團不派股息，會員之一的王生當時亦有到場。問及過去一年倉位有何變動，他無奈表示，該批股份由母親於100元高位買入作為家族資產，即使滙控已回升至46元水平，「仍然都係低位，都只能繼續持有」。

他續說，母親留下該批股份給後輩，原本所收股息可以用作支付家庭聚會等開支，但去年停派息，今年過年都只能「AA制」。若然滙控今年恢復派息，他指要開家庭會議商討如何處理股份，但相信仍會繼續持有，不會賣出。

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