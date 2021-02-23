市場消息指，內地家居護理品牌立白集團旗下的朝雲集團（Cheerwin），預計最快本周五（26日）起公開招股，料3月10日掛牌，計集資3億至4億美元（約23.4億至31.2億港元），較早前市傳的1億至2億美元，多超過1倍；摩根士丹利和中金為聯席保薦人。

承銷團之一摩根士丹利發表報告，預計朝雲估值介乎16億至22億美元（約124.8億港元至171.6億港元），2021年市盈率介乎34倍至45倍。承銷團之一中金則預料，朝雲估值約129億元至169.7億元，2021年市盈率介乎36.2至47.5倍。

朝雲已通過上市聆訊，目前正在預路演中。朝雲集團產品涉及家居清潔、殺蟲驅蚊、空氣護理、個人護理、寵物護理等，7個核心品牌包括「威王」、「超威」、「貝貝健」、「西蘭」、「潤之素」、「倔強的尾巴」、「德是」。朝雲去年首9個月收入錄14.6億元（人民幣，下同），按年增長16.9%，經調整純利按年升30.7%至2.4億元。

陳凱旋、陳凱臣兄弟於1994年創辦立白集團，生產洗衣液、衣物柔順劑等；2006年成立安福超威（朝雲前身），發展家居護理產品，二人與配偶合共持有超雲99%股權。陳凱臣女兒陳丹霞任朝雲執董兼主席，陳凱旋兒子陳澤行則任非執董。信達生物（1801）主席兼總裁俞德超出任朝雲獨立非執行董事。

朝雲於2017至19年三個財政年度共派息7.4億元，上市後派息目標為向股東分派不少於可供分派利潤的25%。朝雲集資所得將用於研發、改善銷售和分銷網絡、市場營銷活動、實施數字化戰略及收購等。

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