恒指周二升312點，報30,632點，主板成交2,674億元。港股通南向資金買賣成交為719億元，北水淨買入逾77億元。其中，上海投資者淨買25億元，深圳投資者則淨買52億元。

根據港交所十大成交活躍股統計，今日最活躍買賣港通股，騰訊（700）以北水成交56億元排第一位，昨被淨沽近8億元後，今重錄淨買24億元，惟淨買入動力已較年初時低，不足撐住股價，今逆市微跌0.91%，收報707元。

其餘活躍股包括美團（3690）、小米集團（1810）、中移動（941）、中海油（883）、銀河娛樂（27）、中國生物製藥（1177）、比亞迪股份（1211）等，惟美團已連續第四日被大媽拋棄，淨沽4.9億元；小米亦淨沽6.4億元。

在滬港通，吉利汽車（175）錄淨沽3.6億元；深港通包括比亞迪及中糧家佳康（1610），分別淨沽4.1億元、1.3億元。

除騰訊獲淨流入最多，中移動繼續獲大媽大手買入，增倉逾14億元；濠賭股造好，北水11億元流入銀娛，股價抽升8.8%，受惠澳門政府宣佈，自23日凌晨零時起取消所有自內地入境澳門人士須隔離的措施。

個別醫藥股造好，中國生物製藥（1177）獲大行唱好升12%，是表現最佳藍籌，北水亦增倉8,500萬元。

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