香港的銀行系統是出名不歡迎加密貨幣，加密貨幣玩家只要用過銀行戶口過數到交易所，就有機會收過銀行電話問長問短，嚴重一點會凍結戶口一段時間，更甚者，不用解釋就單方面取消戶口。這不能怪銀行，因為加密貨幣誕生的目的就是去中心，脫離銀行系統，正是要革銀行的命。面對着一個問你拿刀來剁自己的殺手，總不能乖乖就範，「先生，這是你的刀。」這樣吧？

因此投資者在私下使用銀行交易時，一般會要求滙錢一方不要備註任何與加密貨幣有關的字眼，亦不會告知銀行這筆錢是用作購買加密貨幣之用，否則，相方的戶口都有可能遭殃。近年虛擬銀行服務慢慢普及，不少用戶以為虛擬銀行就會比較新潮，可惜的是虛擬銀行仍然是銀行，一樣受到監管，所以戶口還是照封無誤。

除此之外，銀行系統需要按政府要求執行AML（Anti Money Laudering）反洗黑錢任務。加密貨幣毫無疑問比起法定貨幣更難追蹤資金，的確是一個洗黑錢的渠道。銀行為了完成使命，一見到加密貨幣相關的款項出入就變得歇斯底里，懷疑與洗黑錢有關，可以說是無可厚非。但洗黑錢是一種非常嚴重的罪行，在某種程度上看來，洗黑錢甚至比殺人更大責任。

在香港，犯了刑事罪，疑犯仍然可以保持緘默，對於警方盤問可以一概不回答，因為基於普通法的無罪假定，控方才是需要提出證據的一方，而非辯方。但洗黑錢就比較嚴重了，根據負責調查洗黑錢的聯合財富情報組網頁上指明，「如未能呈報對犯罪得益或恐怖分子財產的知悉或懷疑，即屬犯罪。最高可被處第5級罰款及監禁3個月。」意思是如果你選擇表示保持緘默，即未能呈報相關清白的資訊，便可能足以定罪，相當於洗黑錢法面前，緘默權就失去了作用。註：由於筆者並非法律界人士，如對上述資訊有疑問，應諮詢你的法律顧問。

CoinUnited.io共同創辦人兼RedSo合夥人 李思聰

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