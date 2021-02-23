明日政府將公佈財政預算案，發展商睇好後市，搶閘公佈賣樓部署。會德豐地產啟德新盤Grande Monaco 近日積極推盤，昨晚加推50伙；落實本周六開賣102伙，當中88伙公開發售，折實均價2.41萬元，另14伙三、四房大宅招標。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，Grande Monaco 落實本周六首輪發售88伙，面積345至961方呎，折實售價766.2萬至2501.5萬元，呎價21829至27063元，折實平均呎價24124元。同日抽14伙大單位招標。

黃光耀指，項目累收600票，以88伙計，超額約5.8倍。當中有兩成準買家屬投資者，亦有六成九龍客。

同系新盤貨尾亦錄交投，同區的Oasis Kai Tak沽出低座D座地下及1樓B室，面積910方呎連179方呎花園，三房套單位，售價2622.8萬，呎價28825。至於屯門Napa D1洋房面積1763，連888方呎花園，售價2803.2萬，呎價15900元。

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