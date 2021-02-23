據《華爾街日報》報道，被稱為「太子黨」基金博裕資本聯席創始人於新加坡設立辦公室，該報引述知情人士表示，博裕傾向新加坡的主要原因是擔心江澤民影響力下降，該公司由江澤民的孫子江志成創立。

知情人士向該報透露，中國私募股權公司博裕資本（Boyu Capital）的兩名聯合創始人已搬至新加坡，該公司的部分業務也已從香港總部遷至當地，以遠離北京當局可能的審查或不利行動，新加坡辦事處是博裕在中國以外的第一個辦事處，為避開黨內政治鬥爭的潛在的避風港，又謂香港的動盪和北京方面鎮壓異見的措施已經動搖了香港的商業信心。

早前有報導援引中國官員和政府顧問的消息，指螞蟻集團上市遭叫停，部分原因是對螞蟻集團複雜的所有權結構，以及對上市計劃中獲得最大收益的投資者存在擔憂，這些投資者包括博裕和一家由與江澤民有關係的退休高官的女婿控制的公司。

消息稱，博裕從2019年底開始遷移，當時正逢習近平採取措施遏制退休黨內元老影響力，並加強中央政府對香港的管控。博裕尚未公佈設立新加坡辦事處的事宜，其網站僅列出了在香港、北京和上海的辦事處，亦不清楚博裕在香港哪部份業務遷往新加坡或上海。該社記者根據消息曾到新加坡一共享辦公空間，前台職員確認博裕於該處辦公。

博裕約10年前由江澤民的孫子江志成和三位聯席創始人創立，被認為是一家人脈廣、專注於中國市場的投資機構，支持者包括李嘉誠和新加坡國家主權基金淡馬錫。

傳童小幪已獲新加坡居留權

據公司和政府記錄顯示，博裕的聯席創始人之一童小幪（Sean Tong）最近獲得了新加坡的永久居留權，他是新加坡一家基金管理公司的CEO，該公司也使用Boyu的名字。知情人士又指，博裕創始CEO張子欣（Louis Cheung）亦已移居新加坡。公司公告顯示，兩人是擁有香港永久居留權的中國公民，張子欣則持有新加坡工作簽證。

江志成、童小幪和張子欣均未回覆該社查詢。

太子黨基金與多個主權基金合作

業內人士稱，江志成在創立博裕資本時利用了自己的精英人脈，他於哈佛大學畢業，曾在高盛短暫工作，之後在20多歲時創辦了博裕資本，當時他請來德太投資前合夥人馬雪征、童小幪與及張子欣等知名交易高手和金融界資深人士，擔任博裕資本的聯合創始人，令博裕資本獲得信譽。當中馬雪征於2019年因癌症去世。

博裕資本被稱為「太子黨」基金，因達成一些備受關注的交易而知名，包括2011年收購在北京和上海機場設有分店的零售商日上免稅行（Sunrise Duty Free）控股權，以及2012年投資阿里巴巴。博裕資本還與中國投資公司、新加坡政府投資公司等主權基金合作。

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