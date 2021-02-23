美債利率飊升，引發市場對通脹擔憂，科技股女股神Cathie Wood早前曾警告，若利率急劇上升，市場將出現恐懼，價值重估將會出現。她旗下的ARK Invest多隻科技股ETF周一（22日）大跌5.8%，表現為今年以來最差的一日。

10年期美債孳息率升至1.369%，2月至今升了約26個基點，勢創3年來最大單月升幅。ARK Invest最重倉的Tesla，昨晚收報714美元，跌8.55%，盤後再微跌0.5%；ARKK持有的Zoom下跌5.6%、DocuSign跌8.2%、Roku跌6.3%、Spotify跌4.03%、Zillow跌9.26%。

Cathie Wood曾指若市場出現調整，將拋售現有虧損的股票，然後買入乎合其「信仰」的股票。ARKK ETF 2月以來目前仍錄得4.6%升幅。

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