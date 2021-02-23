國家統計局今日公佈中國1月份70個城市的住宅銷售指數，深圳1月份二手住宅按月升1.7%，按年升幅達15.3%；廣州按月升1.4%，按年升8.7%；上海按月升1.3%，按年升7.6%；北京按月升0.9%，按年升6.9%。

根據統計，中國一線城市新樓住宅和二手售價格分別按年增長4.2％和9.6％，二線城市按年分別升4.1%和2.5%。

內房股估值處於歷史低位，近期資金由新經濟股轉入舊經濟股，星展銀行（香港）研究部中國房地產業分析主管王丹預期內房可望受惠北水資金。內房股今日表現反覆，中海外（688）升1.7%、萬科（2202）跌0.328%、中國恆大（3333）跌0.62%、華潤置地（1109）跌1%。

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