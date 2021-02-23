Tesla創辦人Musk Elon指Bitcoin和以太幣目前太貴，與及美財長批評bitcoin常被用作非法融資及效率低下，又暗示有意推動數碼美元研究，Bitcoin價格一度回吐至50,000美元水平，據CoinMarketCap報價最低曾見48,967美元，最新24小時跌6.99%，報52,682美元，以太幣24小時亦跌一成，報1,718美元。

美國財長耶倫表示，數碼貨幣或推動更快、更低成本的支付模式，但許多問題尚需研究，包括保護消費者、防洗錢；她又批評Bitcoin經常被用於非法融資，又不認為Bitcoin正被廣泛用作交易媒介，它是一種「極其低效的方式」，處理這些交易所消耗的能源驚人，同時屬「高度投機的資產」。

耶倫進一步表示，美聯儲研究發行數碼美元「很有意義」，由美聯儲維持基於區塊鏈的數碼美元「可能會導致更快、更安全和更便宜的付款方式」，或有助於理順向低收入家庭實現普惠金融的困難。

大西洋理事會地緣經濟中心主任Josh Lipsky認為，耶倫的說法是「財政部長在支持數碼美元方面最具前瞻性的表態……我認為這是財政部參與探索央行數碼貨幣，前所未見。」

全球不少央行已在研究數碼版本幣如何運作。官員們普遍認為機遇與風險並存，許多央行已經慢慢接受這個想法。美聯儲去年宣佈，波士頓聯儲工作人員正在與麻省理工媒體實驗室合作研究，尋求構建和測試一種假設的數碼美元。

另外Bitcoin日前曾升穿58,000美元，但Musk Elon在Twitter上指Bitcoin和以太幣目前太貴，「一封郵件說你有黃金，不等於有黃金。你還不如擁有加密貨幣。錢只是數據，讓我們避免以物易物的不便。這些數據和所有數據一樣，都會有延遲和錯誤。系統將進化到使這兩點最小化。」Tesla早前公佈增加15億美元Bitcoin。

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