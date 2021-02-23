據Coindesk，比特幣（Bitcoin）24小時最多跌至45,047美元，現跌11.65%，至47,480美元，市值跌至8,915億美元；以太幣（Ethereum）24小時跌18.15%，至1,478美元。

加密貨幣交易所幣安指，由於網絡擠提，暫停Ethereum的提取，強調資金是「SAFU（安全的）」，並為不便表示歉意。幣安在上月29日亦曾暫停提幣。

近日Bitcoin價格極為波動，有「末日博士」之稱的魯賓尼（Nouriel Roubini）警告，Bitcoin價格受到「大規模操縱」，因怕錯過其升幅（FOMO）而買入Bitcoin的散戶，最終將血本無歸。

美國財長耶倫（Janet Yellen） 星期一批評，Bitcoin是高度投機、低效率的資產。微軟創辦人蓋茨表示，不看好Bitcoin，亦不關注Bitcoin升跌。當被問到特斯拉（Tesla）投資Bitcoin的利潤高過公司過去10年純利時表示，創辦人馬斯克（Elon Musk）有很多錢，可以投資Bitcoin，當一般市民沒有太多錢投資時便要小心。

Miller Tabak +首席市場策略師Matt Maley在報告指出，從技術分析的角度，現時比特幣的相對強弱指數正處於「嚴重超買」狀態。

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