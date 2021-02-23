周一科技股大跌過後，今日舊經濟股炒風傳導至滙控、內銀、濠賭股，令港股足以曾經反彈628點。午後上述舊經濟板塊炒到七七八八，但股價普遍已經跌穿保歷加中軸嘅科技股，都未見接力回升撐市，弱勢仲未解除。

作為升市最大勢力，新經濟股仲有冇能力回升破頂？相信最直接嘅指標就係睇Bitcoin價格，原因係長期配置新經濟股同埋Bitcoin嘅投資者，抱住理念較為相近，假如Bitcoin見頂急瀉，某程度上代表地球上已經缺乏足夠資金去推升新經濟呢個大雪球，將會累及市場對新經濟股信心。Elon Musk唱好Bitcoin，連Tesla都入手，吹雞炒起Bitcoin變相撐住自從1月上旬開始疲弱嘅Tsla股價，Elon Musk一句”seem high”又可鋪路食糊，可樂而不為？睇返Bitcoin同埋納指期貨嘅即市走勢，近日步伐非常一致，周一Bitcoin大跌，Tesla都跌8%，似乎兩者本命相近。

對於成手新經濟股嘅投資者嚟講，其實有Bitcoin崩盤累及新經濟股大跌、導致倉位賬面盈利大減嘅潛在風險，呢一點值得留意。執筆時Bitcoin一度跌穿2月中嘅橫行區、險守45,000美金然後反彈，呢個位實在不容有失。

假如冇咗新經濟股升浪嘅話，疫情復蘇憧憬之下，靠舊經濟股成為升市動力又得唔得？綜觀恒指成分股裏面，經過今日過後，大部份舊經濟股已經或近期曾經突破保歷加上軸兼拋離5天線，係傳統短期見頂訊號，目前只剩大部份保險股同內房股尚未升至明顯突破保歷加上軸，但話晒最龍尾嘅板塊，能否寄予厚望？

綜合上述要點，短線仍想博嘅話，保險股同內房股尚且能夠作為呢一轉炒舊經濟股嘅最後賭注。至於新經濟股，見Bitcoin大陽燭回升先再追入，相信仲有唔少水位，而家最好嘅就係睇住Bitcoin做人了。

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