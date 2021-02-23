堪稱「山頂大地主」之一的九龍倉（004），繼去年底以來，連奪山頂文輝道兩幅豪宅地皮後，旗下位於山頂種植道11號豪宅洋房，推出面積逾1萬方呎「巨無霸」洋房招租。有指現時已有本地家族客及國際企業高層人士洽租，租客須支付100萬元本票作為部份臨時按金之用。

九倉持有的山頂種植道11號7間洋房，實用面積由6,000至1萬方呎，集團表示，全數7幢洋房部署全數保留出租，明日起首先推1號洋房招標出租，大屋面積約10,804方呎，前後花園實用面積達2,333方呎。每幢洋房均設有車庫花園及升降機，1號屋車庫面積達2,700方呎，集團預計洋房呎租可以創紀錄。市場假設洋房呎租100元，預先交付的100萬元按金，乃等同洋房一個月租金。按招標文件顯示，租賃入標人士需預備一張或多張100萬元本票作為臨時按金。

九龍倉在山頂持有不少收租豪宅，種植道11號Mountain Court早於2001年入伙，建有16伙分層豪宅，九龍倉將物業出租，直至2012年底拆卸重建，為山頂少數擁有維港及南區雙重海景豪宅。

近期市場不乏大額豪宅租賃成交，如信置(083)旗下淺水灣道38號洋房，實用面積4,571方呎，以月租70萬元租出，呎租153元，屬近期少數呎租逾百元成交。另外，南灣道16A號洋房，實用面積3,509方呎，月租36萬元，呎租103元。

九倉去年底先以高達120億元、每方呎樓面地價逾4.6萬元投得山頂文輝道2至8號（雙號）地皮，本月再夥拍有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋、華置（127）大股東陳凱韻（甘比）、利福國際（1212）集團主席「細劉」劉鑾鴻以及信置（083）主席黃志祥私人持有的海外註冊公司等財團，以72.5億元投得毗鄰的文輝道9及11號，兩幅地皮合共可建40萬方呎樓面，預期提供375個豪宅單位。

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