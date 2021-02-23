滙控（005）公佈，第四季按年虧轉盈，列賬基準除稅後利潤為9億美元，列賬基準除稅前利潤則為14億美元，高於市場預期的9.4億美元預測中位數，主要由於2019年第四季一項73億美元的商譽減值不復再現。經調整除稅前利潤為22億美元，下跌50%。

滙控表示，經考慮英國審慎監管局就2020年向股東作出分派的臨時方針後，董事會宣佈就2020年度派發一次股息，每股普通股為現金0.15美元，不設以股代息選擇。派息水平較個別券商預期的0.1美元為高。

滙控短期不考慮回購股份

長遠而言，如無逼切投資機會可供資金進行重新部署，滙控將考慮回購股份，但短期內則不作考慮。另外，滙控將不再提供以股代息選擇，而股息將悉數以現金派付。

自2022年起，滙控計劃逐步將目標派付比率設定在列賬基準每股普通股盈利的40%至55%之間，並可就非現金重大項目（例如商譽或無形資產減值）靈活調整每股普通股盈利。

放棄2022年股本回報率目標

滙控表示，將繼續致力於2022年將經調整成本基礎控制在310億美元或以下，反映集團正進一步降低成本，但2020年底美元轉弱導致貨幣換算產生不利影響，大致抵銷了成效。此外，滙控亦繼續致力於2022年底前將風險加權資產總值削減超過1,000億美元。平均有形股本回報率方面，不再預期可於2022年達致10%至12%的原定目標。現時將平均有形股本回報率的中期目標定於10%或以上。

滙控表示，有意將普通股權一級比率維持於14%以上，中期維持在14%至14.5%之間，長遠則會將目標下調。董事會已採納一項旨在日後可持續派息的政策。

全年稅後盈利跌30%

以2020年全年計，滙控全年列賬基準除稅後利潤為61億美元，下跌30%，而列賬基準除稅前利潤則為88億美元，下跌34%。跌幅源於預期信貸損失及其他信貸減值準備增加，以及收入下降，但營業支出減少，抵銷了部份跌幅。2020年的列賬基準業績包括13億美元的軟件無形資產減值，而2019年的列賬基準業績則計及一項73億美元商譽減值。經調整除稅前利潤為121億美元，下跌45%。

列賬基準預期信貸損失為88億美元，增加61億美元，主要反映疫情爆發的影響及未來經濟前景轉弱。

列賬基準收入錄得504億美元，減少10%，主要由於低息環境對所有環球業務造成漸進影響，但環球資本市場業務的收入增加，抵銷了部份跌幅。經調整收入為504億美元，下跌8%。

列賬基準營業支出為344億美元，下跌19%，主要由於一項73億美元的商譽減值不復再現。經調整營業支出為315億美元，減少3%，原因是成本節約措施有效，以及與表現掛鈎的酬勞及酌情支出下跌，抵銷了投資支出的增長。

受全球利率下跌影響，2020年的淨利息收益率為1.32%，較2019年下跌26個基點。

普通股權一級比率為15.9%，較2019年12月31日的14.7%上升1.2個百分點，當中已計及取消派發2019年第四次股息及軟件資產之資本處理方法變更的影響。

史美倫將不續任獨董

滙控宣佈史美倫將於5月舉行的2021年股東周年大會結束後即時退任獨立非執董一職。

滙控表示，儘管史美倫已擔任董事9年以上，董事會在考慮可能或有機會出現影響其獨立性的所有其他相關情況後，確認其仍然為獨立人士。

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