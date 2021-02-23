金管局早前與泰國央行發起「Inthanon-LionRock」項目，探討於跨境支付應用央行數碼貨幣。金管局公布，阿聯酋央行及中國人民銀行數字貨幣研究所（人行數研所）將會參與「Inthanon-LionRock」項目的第二階段。

金管局指，此聯合項目得到國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心的大力支持，並已重新命名為「多種央行數碼貨幣跨境網絡」（m-CBDC Bridge），將透過開發概念驗證原型，進一步研究分布式分類帳技術（DLT）的能力，以促進多區域及24/7的情況下實時跨境的同步交收外匯交易，並會探討以本幣及外幣進行的跨境商業用例。

隨著阿聯酋央行及人行數研所加入，「多種央行數碼貨幣跨境網絡」項目將進一步締造有利環境，讓更多亞洲及其他地區的央行共同研究DLT在提升金融基建以處理跨境支付方面的潛力。預期研究結果能有助解決跨境資金調撥的難題，包括效率低、高成本及繁複的監管合規要求等。最重要的是各參與央行將考慮概念驗證工作的成果，以評估「多種央行數碼貨幣跨境網絡」項目在跨境資金調撥、國際貿易結算及資本市場交易中的可行性。

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