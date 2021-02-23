滙控主席杜嘉祺於業績報告中表示，滙控面對地緣政治勢態依然嚴峻，對滙豐等環球銀行影響尤其深遠。該集團將繼續關注地緣政治環境對集團策略可能產生的影響，全面與各地政府保持密切溝通，竭盡所能幫助客戶應對日益複雜的世界。

他續指，2020年，滙控經歷經濟及社會動盪，規模之大為近世僅見。踏入2020年之前，外圍環境已受多個因素影響而逐漸改變，包括中美貿易關係緊張帶來的衝擊、英國脫離歐盟、低息環境以及科技的迅速發展。隨着疫情蔓延，局面更趨複雜和嚴峻。在歐洲、美國及拉丁美洲方面，受疫情影響下，這些國家的經濟復蘇將需時較久，要到2021年稍後才有望回復增長。

滙控行政總裁祈耀年提及2021年展望，主要針對疫情以及地緣政治不明朗因素，他表示：「2020年充斥各地的地緣政治不明朗因素，至今仍然主導着我們的經營環境。我們期望2021年的情況會有所緩和，但會時刻關注一旦局勢升溫，將對集團業務造成何種潛在影響。」

祈耀年指，滙控於2021年開局良好，對本年餘下時間的表現也審慎樂觀。

近年滙豐一直捲入政治紛爭中，包括在2016年底被批「出賣華為」，配合美國司法部調查華為，使高管孟晚舟被捕；又被中方批評在《港區國安法》立法上，遲遲未表態。該行隨後表示支持立法並凍結民主派人士戶口，特首林鄭月娥亦公開稱，非常樂見滙豐在香港做大做強。

英國《金融時報》引述一名滙豐高層直言，滙豐主席杜嘉祺（Mark Tucker）目前80%處理政治問題，只得20%用以處理公司業務，形容「中國人有潛力摧毀他們。（The Chinese have the potential to destroy them.）」

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