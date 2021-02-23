疫情逐漸平穩，樓市交投回復暢旺。利嘉閣地產總裁廖偉強指，近期樓市氣氛熾熱，就算上周一手樓市只是發售貨尾單位，成交量都顯著增加至200多宗，因此料3月將會爆發小陽春，料全年樓市升幅約一成。其中廖偉強尤其看好豪宅樓市，認為全年豪宅市況將會跑贏大市，大升一成半。

廖偉強指，去年肺炎疫情嚴峻，幾乎全年封關而沒有海外買家，市場上普遍看淡豪宅樓市，豪宅樓市猶如一潭死水。但近期先後分別有山頂文輝道破紀錄天價成交、長實高價奪得啟德跑道住宅地段、九倉山頂道77號多宗高價成交及九倉Mount Nicholson天價成交等，都證明豪宅市道逐漸回復暢旺，相信年內大有機會可以追落後，甚至跑贏大市大升15%或以上。不過樓市未來走勢，仍然有少許擔憂中美局勢，雖然拜登上任後雙方關系有所緩和，但可能只是短暫緩和。

另外對於財政預算案，廖偉強指期望港府分別可以放寬1,000至2,000萬元樓價的按保上限，修訂辣稅限制，包括將額外印花稅限制年期，由3年限制調整為1年，並將稅率由20%修改成為10%，以增加樓市成交量；將從價印花稅由15%，修訂成原本的雙倍印花稅，即4.25%的2倍8.5%；至於買家印花稅方面，若然日後樓價不振，亦建議由30%修訂為15%，以支持本港樓市。

利嘉閣地產主席施慧勤則指，未來網上買樓為地產發展大趨勢，因此集團將會投放約2,000萬元至手機應用程式，以搶佔市場佔有率。升級「利嘉閣真盤源APP」，創【有匙即睇】自選匙盤功能，可以即約即睇樓，減省因相約業主睇樓而產生的等候時間。

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