由於新冠肺炎疫苗已經在多個國家大規模接種，加上而獲批疫苗的高有效率和對經濟活動的潛在正面影響，現時經濟形勢顯然遠遠較幾個月前為佳，亞洲信貸去年錄得不俗回報，展望2021年全年可繼續向好。

我們預期，美國拜登政府將會對其他主要貿易夥伴採取更加合作的態度，中美關係料將改善，地緣政治不確定性可望緩和，而貨幣政策則料繼續維持寬鬆，以支持經濟自疫情中復蘇。

不過，投資者宜留意，一旦經濟出現強勁復蘇、就業市場顯著改善，尤其是當通脹突破美國聯儲局的2%通脹目標時，投資者將會面臨美國長年期國債遭拋售的風險，這亦將會影響包括企業信貸在內的全球風險資產。

因此，投資者可考慮美債的短存續期部署，另外，亞洲投資級別及高息信貸的息差水平與2017至2018年時仍有一段距離，所以相對美債仍顯得吸引，而且疫苗可望提振消費者及商業信心，帶動信貸質素改善。

我們預期，除非再次出現類似2020年3月的信心和流動性危機，否則亞洲信貸表現料受到支持，不會面臨太大拋售。畢竟準備進入收益投資的潛在資金數量相當龐大，相信會是今年初期息差收窄的強力技術因素，為亞洲信貸市場繼續上揚提供重要支持。

譚家駿首源投資北亞洲區分銷業務部董事

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！