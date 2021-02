【本報訊】長實(1113)去年作「白武士」拯救財困的高銀金融(530),並取得高銀主席潘蘇通所持有、港鐵何文田站物業第1期的「優先購買權」,惟其後高銀卻就出售該地皮與鷹君(041)簽訂框架協議。上周五長實入稟控告潘蘇通,指其與鷹君協議未有通知長實,故要求潘蘇通作出全額賠償,惟長實亦留有餘地,揚言若事情解決,有關傳票將撤回。

高銀近年屢傳財困,去年8月長實與高銀簽定協議,內容包括長實擁有港鐵何文田站物業第1期的優先購買權,並就該項目有優先接受或拒絕權契據(a deed of right of first refusal),若有關潛在買家出價收購該項目部份或全數權益,長實可享有優先購買權或提出拒絕,並以相同作價買入有關權益。

高銀沒通知與鷹君簽協議

根據入稟狀,鷹君於本月9日與潘蘇通、高銀地產及高鉎投資簽定框架協議,將何文田站上蓋發展項目一切權利及責任更替予鷹君或其代名人,並向港鐵支持一項涉及10億元的可退還誠意金,並由港鐵託管至本月25日(即本周四)。該協議令鷹君於本周四前享有排他權利,可就何文田站上蓋發展項目進行盡職審查,並擬備最終協議供潘蘇通簽署。

鷹君就事件於9號當日發出公告,長實隨即於10號、16號兩度發信高銀及潘蘇通,要求對方提供與鷹君交易資料,惟仍無獲得回覆,故長實於19日(上周五)入稟索償,並要求強制對方履行合約提供相關資料。

長實:事情解決將撤傳票

長實集團發言人就入稟似留有餘地,「相信事情是一個誤會,只希望提示對方信守協議,事件應能在未來數天得到解決。待事情解決,傳票將被撤回。」

潘蘇通發言人表示不評論,並未透露交易如何處理及解決。

長實與間接受事件牽連的鷹君屬世交,長實資深顧問李嘉誠與已故鷹君創辦人羅鷹石是潮州同鄉,雙方交情非淺,羅鷹石長女羅慧端早年成立的建築公司,經常承接長實工程訂單。

至於潘蘇通與李嘉誠的關係,較為人知是潘氏於2017年大手斥25億元買入深水灣道75號獨立屋,而李嘉誠的大宅就在79號。其後高銀於2018年成功以高銀金融國際中心作抵押,獲得長實一筆逾102億元貸款,年利率高達8厘,一年後才改由德銀牽頭財團放貸。

三方昨日的股價均未受影響,長實隨大市升2.7%,收報43.75元;高銀與鷹君分別飆升10.5%、12.8%。