【本報訊】長實（1113）去年作「白武士」拯救財困的高銀金融（530），並取得高銀主席潘蘇通所持有、港鐵何文田站物業第1期的「優先購買權」，惟其後高銀卻就出售該地皮與鷹君（041）簽訂框架協議。上周五長實入稟控告潘蘇通，指其與鷹君協議未有通知長實，故要求潘蘇通作出全額賠償，惟長實亦留有餘地，揚言若事情解決，有關傳票將撤回。

高銀近年屢傳財困，去年8月長實與高銀簽定協議，內容包括長實擁有港鐵何文田站物業第1期的優先購買權，並就該項目有優先接受或拒絕權契據（a deed of right of first refusal），若有關潛在買家出價收購該項目部份或全數權益，長實可享有優先購買權或提出拒絕，並以相同作價買入有關權益。

高銀沒通知與鷹君簽協議

根據入稟狀，鷹君於本月9日與潘蘇通、高銀地產及高鉎投資簽定框架協議，將何文田站上蓋發展項目一切權利及責任更替予鷹君或其代名人，並向港鐵支持一項涉及10億元的可退還誠意金，並由港鐵託管至本月25日（即本周四）。該協議令鷹君於本周四前享有排他權利，可就何文田站上蓋發展項目進行盡職審查，並擬備最終協議供潘蘇通簽署。

鷹君就事件於9號當日發出公告，長實隨即於10號、16號兩度發信高銀及潘蘇通，要求對方提供與鷹君交易資料，惟仍無獲得回覆，故長實於19日（上周五）入稟索償，並要求強制對方履行合約提供相關資料。

長實：事情解決將撤傳票

長實集團發言人就入稟似留有餘地，「相信事情是一個誤會，只希望提示對方信守協議，事件應能在未來數天得到解決。待事情解決，傳票將被撤回。」

潘蘇通發言人表示不評論，並未透露交易如何處理及解決。

長實與間接受事件牽連的鷹君屬世交，長實資深顧問李嘉誠與已故鷹君創辦人羅鷹石是潮州同鄉，雙方交情非淺，羅鷹石長女羅慧端早年成立的建築公司，經常承接長實工程訂單。

至於潘蘇通與李嘉誠的關係，較為人知是潘氏於2017年大手斥25億元買入深水灣道75號獨立屋，而李嘉誠的大宅就在79號。其後高銀於2018年成功以高銀金融國際中心作抵押，獲得長實一筆逾102億元貸款，年利率高達8厘，一年後才改由德銀牽頭財團放貸。

三方昨日的股價均未受影響，長實隨大市升2.7%，收報43.75元；高銀與鷹君分別飆升10.5%、12.8%。